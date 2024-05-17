Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüleri Denetlendi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri denetlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bölgelerde motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde belgeleri eksik olan sürücülere idari ceza uygulandı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bölgelerde motosiklet denetimi yaptı. Yaklaşım 100 motosiklet sürücülerinin kontrol edildiği denetimde kaskın önemi anlatıldı.
Denetimlerde belgeleri eksik olan sürücülere idari ceza uygulandı. - KIRKLARELİ