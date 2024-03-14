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Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalışan genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü

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Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Gökhan Ç., önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Gökhan Ç. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Edanur'un ailesi, avukatları ve bakanlık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Gökhan Ç., önceki duruşmadaki ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri'de 13 Eylül 2023 tarihinde akşam Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, adalet bölümünü kazanan ve üniversite zamanında ailesine yük olmamak için bir restoranda garsonluk yapan Edanur Çoban (18), evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Edanur Çoban ile Gökhan Ç.'nin 1.5 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı, Edanur'un olaydan 1 hafta önce ayrılmak istediğini söylediği öğrenilmişti. Ayrılma teklifini kabul etmeyen Gökhan Ç.'nin internetten av tüfeği satın alarak, işten çıkış saatini bildiği Edanur'u iş yerine yakın bir yerde beklemeye başlamıştı. Aracını da park eden Gökhan Ç., talihsiz kızı iş çıkışı takip edip, kimsenin olmadığı bir yerde çantasından tüfeğini çıkararak ateş açmıştı. Olayın ardından aracıyla Nevşehir'e kaçan Gökhan Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Mahkeme Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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