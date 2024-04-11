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İzmir'de motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

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İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı trafik kazasında, motosiklet üzerindeki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza bugün 00.00 sıralarında İslamsaray Mahallesi Kınık-Bergama kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kınık istikametinden Bergama yönüne sağ şeritte seyir halinde olan Mehmet Ö. (40) yönetimindeki 45 YA 9737 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Emirhan A. (17) idaresindeki 35 L 5064 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çarpmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü Emirhan A. olay yerinde, yolcu konumundaki çocukluk arkadaşı Keremcan A. ise sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Öte yandan yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ö.'nün Kınık Devlet Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli Mehmet Ö. ise gözaltına alınmasının ardından bugün Bergama Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bergama trafik İzmir Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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