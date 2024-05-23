Üye Girişi
Haberler

İzmir'de büfeye otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir büfeye otomobilden açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşında çocuk olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir büfeye otomobilden açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşında çocuk olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız bir otomobil ile büfe önündekilere tabancayla ateş açılırken, vücuduna mermi isabet eden Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö. (10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan, yaralılardan Hüseyin Akgün ve H.A., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, 10 yaşındaki M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesine götürüldü. Belinden kurşunun isabet ettiği öğrenilen ve durumu ağır olan yaralılardan Hüseyin Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgün'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu iddiası

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, saldırının otomobilde bulunan E.K. (30) ve M.D. (27) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Otomobildeki ikili ile olayda yaralanan H.A. arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğu ve olayın bu yüzden gerçekleştiği ileri sürüldü.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayraklı Çocuk İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

 Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Kötü koku olayı ortaya çıkardı! Anne ve oğlu yaşadıkları evde ölü bulundu

Bakmadan Geçme

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 23 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Trafik kazası tespit tutanağı nasıl doldurulur? Kaza raporu E-devlet sorgula! Kaza Tespit Tutanağı nedir, nasıl yazılır? Resmi Gazete bugün (23 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 23 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi! LoL çöktü mü? 23 Mayıs LoL giriş ekranı neden açılmıyor? Vedat Zorba kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba nereli, memleketi neresi? Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı? 23 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title