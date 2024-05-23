İzmir'de büfeye otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir büfeye otomobilden açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 10 yaşında çocuk olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız bir otomobil ile büfe önündekilere tabancayla ateş açılırken, vücuduna mermi isabet eden Hüseyin Akgün (28), H.A. (32) ve M.A.Ö. (10) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan, yaralılardan Hüseyin Akgün ve H.A., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, 10 yaşındaki M.A.Ö. yakınları tarafından Bayraklı Şehir Hastanesine götürüldü. Belinden kurşunun isabet ettiği öğrenilen ve durumu ağır olan yaralılardan Hüseyin Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgün'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu iddiası

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, saldırının otomobilde bulunan E.K. (30) ve M.D. (27) tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Otomobildeki ikili ile olayda yaralanan H.A. arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet bulunduğu ve olayın bu yüzden gerçekleştiği ileri sürüldü.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - İZMİR