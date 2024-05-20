Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yalvaç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hisarkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Süleyman K. (53) idaresindeki 32 AAH 402 plakalı Tofaş marka otomobil, Görgü Camii Mahallesi Camii Sokak'tan çıkış yapan Yusuf E. (76) idaresindeki 32 YR 099 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada 32 YR 099 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Şehriye E. (74) ve Ali E. (48) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA