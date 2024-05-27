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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 334 sürücüye toplamda 874 bin 923 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 60 araç trafikten men edildi ve 10 sürücünün alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesi geri alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 20-26 Mayıs tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından denetim yapıldı. Jandarma ekiplerince icra edilen denetimlerde; 6 bin 18 sürücü/araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 334 sürücüye 874 bin 923 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 60 araç trafikten men edilirken ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 10 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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