Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirilirken şahıslara 9 bin 76 TL para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2-16 Mayıs tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekiplerin faaliyetlerinde 4 olaya müdahale edilirken olay şüphelisi 4 şahsa işlem yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda, şüphelilerin ikamet adresleri ile araçlarında arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalar neticesinde ruhsatsız 2 adet tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüphelilere 9 bin 76 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR