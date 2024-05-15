Eskişehir'de araç trafiğine kapalı bölgelere giren sürücülere cezai işlem

Eskişehir'de polis ekiplerince araç trafiğine kapalı bölgelere giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik çalışmada 47 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince planlama dahilinde araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekiplerce, trafiğe kapalı yerlere giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda toplam 47 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR