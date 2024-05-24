Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 13 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç'te 13 Şubat tarihinde meydana gelen olayla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu, kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağı belirterek bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi. - ERZİNCAN