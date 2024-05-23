Düzce'de DEAŞ operasyonu

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Düzce'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Düzce'nin DEAŞ yapılanmasında güncel olarak örgüt toplantısı yaptığı tespit edilen 4 şahıs eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital meteryal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın araması ise devam ediyor.