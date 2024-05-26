Diyarbakır'da yıldırım düşmesi sonucu depo küle döndü

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu inşaat malzemelerinin olduğu depo küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Şehitlik Mahallesi Tatlıcılar Sitesi bölgesinde dün akşam saatlerinde inşaat malzemesi deposuna yıldırım isabet etti.

İsabet sonrası depo, alevlere teslim olarak küle döndü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangımda can kaybı, yaralanan olmazken maddi zarar oluştu. - DİYARBAKIR