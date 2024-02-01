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Diyarbakır'da kamyonet çocuğa çarptı, hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet sürücüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Boğazören köyünde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 EK 794 plakalı kamyonet, 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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