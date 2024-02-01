Diyarbakır'da kamyonet çocuğa çarptı, hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet sürücüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Boğazören köyünde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 EK 794 plakalı kamyonet, 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR