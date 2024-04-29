Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? #128144 2024 Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

2024 anneler günü hangi aya denk geliyor merak konusu oldu. Bu sene anneler günü hangi tarihe geliyor araştırılıyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan anneler günü, 2024 senesinde hangi güne denk geleceği gündeme geliyor. Anneler günü ne zaman? 2024 anneler günü hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında anneler günü, insanlar tarafından merakla beklenen bir tarih. Vatandaşlar, bu özel günün hangi güne denk geldiğini araştırıyorlar. Anneler günü bu yıl, takvimde 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NEREDEN ÇIKTI?

Anneler günü, dünya çapında anneleri onurlandıran özel bir kutlamadır. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda kutlanır. Bu özel günde anneler çeşitli hediye alırlar ve farklı kültürlerde farklı şekillerde kutlanır.

Anneler günü geleneği, Antik Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların annesi olan Rhea'ya adanmış yıllık ilkbahar festivali kutlamalarından köken alır. Antik Romalılar da benzer şekilde, İsa'nın doğumundan önce 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele'yi onurlandırmak için ilkbahar festivalleri düzenlerlerdi.

ABD'de ise Anneler Günü geleneği, Anna Jarvis'in kendi annesinin anısına 1908'de başlattığı bir anma gününden köken alır. Bu gelenek, 1914'te Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerine yayıldı.