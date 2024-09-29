Üye Girişi
Haberler

Diş Hekimi Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı

Diş Hekimi Pompalı Tüfekli Saldırıya Uğradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir diş hekimi, esnaf komşusu tarafından husumetli olduğu kişiyle ilgili tedavi yaptığı gerekçesiyle muşta ile darp edildi. Saldırgan daha sonra pompalı tüfekle ateş etti. Diş hekimi, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir diş hekimi esnaf komşusu tarafından, "Sen benim husumetli olduğum kişiyi nasıl tedavi edersin" denilerek muşta ile darp edildi. Pompalı tüfekte sıkılan diş hekimi şans eseri saçma yarası almadı ancak darp nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceyhan'da meydana geldi. İddiaya göre, kendi kliniğini işleten Dt. Muhammet Fatih Erkılınç, komşusu Burak Ç. tarafından "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın" diyerek muşta ile darp etti. Arkasından pompalı tüfek ile ateş etti. Muşta ile darp edilen diş hekimi Dt. Muhammet Fatih Erkılınç'a şans eseri saçma isabet etmedi. Yüzünde şişlik ve yaralar oluşan Dt. Erkılınç, şikayetçi oldu.

Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy ve Genel Sekreter Dr. Dt. Hasan Boğa'nın geçmiş olsun ziyaretinde konuşan Dt. Muhammet Fatih Erkılınç, "Komşum Burak Çağlayan, benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterime kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bana "Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın?" diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Ben kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Mermi isabet etse ölmüş olabilirdim. Çünkü düşmanca bir saldırı beklemiyordum. Canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Silahlı olduğu için Özel Harekat Brimleri geldi. Kapıyı kırarak içeri girdiler ama yan kapıdan firar ettiğini öğrendik. İçi dolu 2 silahıda buldular. Ben bir hekimin. Bu saldırıyı hak etmedim. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza "Sen kimin yakınısın? Kimin düşmanısın? diye sorup, muayene etmeyecek miyiz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu nasıl anlayış, bu neyin kafası anlamadım. Güvenlik güçlerimize, adalete, devletimize güveniyorum. Umarım beni darp eden şahıs en kısa sürede yakalanarak, hak ettiği cezayı alacaktır. Sizlere de buraya kadar gelerek bana destek olup, güç verdiniz. Teşekkür ederim" dedi.

Adana Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Dr. Dt. Hasan Boğa ile birlikte darp edilen meslektaşları Dt. Muhammet Fatih Erkılınç'a geçmiş olsun demek ve her türlü desteği sağlamak için Ceyhan'a geldiklerini söyleyen ADO Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy, "Adana Diş Hekimleri Odası Yöneticileri olarak bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şartları ve psikolojik durumu ne olursa olsun; hiçbir konuda çözümün şiddet ile olacağına inanmıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu durumu hiç bir şekilde kabul etmediğimiz gibi üzüntüsü içerisindeyiz. Menfur saldırıda bulunan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Hiç bir sebep onu haklı kılmaz. Kaldı ki bir hekim böyle bir sebep ile hastasını reddedemez. Alternatifi de yoktur. Oda avukatımızı olaya dahil ederek gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız. Geçmiş olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ceyhan Hukuk adana

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });