Bursa'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa'da park halindeki araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 16 UA 683 plakalı otomobil, park halinde bulunan 16 YD 314 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 UA 683 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonrada tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA