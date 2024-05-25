Üye Girişi
Haberler

Aydın'da terör propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da terör propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan aranan 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Aydın Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

Bakmadan Geçme

Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Mayıs tarihi hangi burç olur? 25 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 25 Mayıs Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680
Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title