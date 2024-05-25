Aydın'da terör propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan aranan 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN