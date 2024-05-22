Aydın'da Kenevir Ekimi Yapan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 300 metrekarelik alanda ektikleri kenevirleri sulayan iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timleri tarafından Söke Çalıköy Mahallesi Ova içinde sazlık ve ağaçlık yaklaşık 300 metrekarelik alan içerisinde, aranması olan A.T. ve O.O. isimli şüpheli şahıslar ektikleri kenevir bitkilerini sulama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Bölgede ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, iki metre boyuna 685 adet kenevir bitkisi, 105 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 2 adet içeriğinde uyuşturucu bulunan içime hazır sigara ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN