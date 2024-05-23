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Aydın'da Aranan 32 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında göçmen kaçakçılığı, hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 3 şahıs, hırsızlık suçundan 6 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, diğer suçlardan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 32 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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