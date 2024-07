Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatime A. idaresindeki 07 ANY 221 plakalı otomobil ile aynı yönde önünde seyir halinde olan Hasan Can U. idaresindeki 07 BCE 363 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletten asfalt zemine savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Hasan Can U. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Hasan Can U. yakınları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA