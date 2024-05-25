Antalya'da gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift Ankara'da defnedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde açık unuttukları tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde meydana geldi. Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'tan (73) haber alamayan yakınları eve geldi. Yaşlı çift 4 katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde yakınları tarafından iki ayrı kanepede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin tüpten sızan gazdan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya Alanya'da hayatını kaybeden yaşlı çift için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Eğerlibaşköy Değirmenciler Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazının ardından Elitok çifti toprağa verildi. - ANKARA