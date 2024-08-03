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Antalya'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Selinus Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selinus Sahili yönünden ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü M.Y. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü M.Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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