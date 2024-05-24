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Ankara'da Şiddetli Yağış Sonrası Sele Kapılan 2 Çocuk Kurtarıldı

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası 2 çocuk sele kapıldı. İlk olarak hareket halindeki bir aracın altına giren çocuklar, daha sonra park halindeki bir otomobilin altında sıkıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuklar, hastaneye sevk edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da şiddetli yağış sonrası sele kapılan 2 çocuk önce hareket halindeki aracın altında, daha sonra park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak kısa sürede ortalığı göle çevirdi. Yenimahalle ilçesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde 2 çocuk sel sularına kapılarak önce harekat halindeki bir aracın altına girdi. Şoför çocukları fark etmeyerek hareket ederken, çocuklardan biri otomobilin altında sürüklendi. Tekrar sel sularına kapılarak sürüklenmeye devam eden çocuklar, bu kez de park halindeki bir otomobilin altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar çocukları otomobilin altından çıkararak ilk müdahalede bulundu. Yaşananlar an be an güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sele kapılan çocuklar, hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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