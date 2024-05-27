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Alkol komasına giren adam kaldırımda yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı alkol alan bir adam, dengesini kaybederek düştü ve başını çarparak yaralandı. Yaralı, çevredeki insanlardan ve polislerden sigara istedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkol komasına giren adam dengesini kaybederek düştüğü kaldırımda başını çarparak yaralandı. Kafası kanayan ve ayağa kalkamayan yaralı çevresinde bulunanlardan ve polislerden sigara istedi.

Olay İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı alkol sebebiyle ayakta duramayan Fatih T. yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Düştüğü kaldırımda ise başını beton zemine çarpması sonucu yaralandı. Alkollü ve yaralı şahsın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Sigara istedi"

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerine anlaşılmayan bir vaziyette bir şeyler anlatmaya çalışan Fatih T. polislerden ve etrafında bulunan vatandaşlardan sigara istedi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatih T.'nin aşırı alkol alarak alkol komasına girdiği belirlendi. Fatih T. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Fatih T.'nin düştüğü sırada elinde bulunan poşetler ise polis memurları tarafından toplanıp ambulans görevlilerine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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