Üye Girişi
Haberler

Alanya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Alara Mahallesi Sarıağlar mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hanife A.'nın (30) kullandığı 07 NJR 78 plakalı Isuzu marka açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak 15 metre sürüklenen otomobilin kaza yaptığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sürücü Hanife A., 4 yaşındaki oğlu ve Emine Güngör (70) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatın kaybeden yaşlı adamın cenazesi ise morguna kaldırıldı.

Araçtaki kişilerin bahçe işlerini yapmak için Alara'ya gittikleri ve kazayı da dönüş yolunda yaptıkları öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Çocuk Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title