Adana'da abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı

Adana'da trafik polisleri, abart egzozlu araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada abart egzoz kullanan sürücülere ceza yağdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik uygulama yaptı. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 14 aracın abart egzoz kullandığı tespit edildi. Aracında teknik değişiklik yapan 4 sürücü, plakasız araç kullanan 5 sürücü ve ehliyetsiz araç kullanan 8 sürücüye para cezası kesilirken, 9 araçta trafikten men edildi. - ADANA