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Aç kalan domuzu bisküvi ile besledi

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Bursa'da bir vatandaş, aç kalarak şehir merkezine inen bir domuzu bisküvi ile besledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. Aç kalan domuz, bisküviyi yiyerek bölgeden uzaklaştı.

Aç kalan domuzu bisküvi ile besledi

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, aç kalarak şehir merkezine inen bir domuzu bisküvi ile besledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Aç kalarak Mudanya ilçesinde şehir merkezine kadar inen domuzu, bir vatandaş bisküvi ile besledi. Domuz ile sohbet eden vatandaş, o anları kayda aldı. Aç kalan domuz, bisküviyi yiyerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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