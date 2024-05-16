Aç kalan domuzu bisküvi ile besledi

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, aç kalarak şehir merkezine inen bir domuzu bisküvi ile besledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Aç kalarak Mudanya ilçesinde şehir merkezine kadar inen domuzu, bir vatandaş bisküvi ile besledi. Domuz ile sohbet eden vatandaş, o anları kayda aldı. Aç kalan domuz, bisküviyi yiyerek bölgeden uzaklaştı.