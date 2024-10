4 emniyet personelini bıçakla yaralayan şahsı etkisiz hale getiren polislerin duruşması başladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan şahsı etkisiz hale getiren polis memurlarının davası görülmeye başlandı.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar C.Ç., K.Ç. ve A.T. ile maktul İ.T.'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan sanıklardan C.Ç., "Bodrum katındaydık. Maktul daire kapısının dışında A.T.'ye bıçak salladı, onu da yaraladı. Kapıdan çıkar çıkmaz bıçağı üzerimize salladı. İkinci salladığı bıçak mesai arkadaşım F.D.'nin sırtına ve boynuna değdi. Olayın olduğu yer dar alandı, şahıs yere düştü. Ekip arkadaşımız F.D.'yi alıp dışarı çıktık. Ambulans gelemedi. Arkadaşı ekip arabasına bindirip hastaneye gönderdik. Ben de hastaneye gittim. Öldürme amaçlı müdahale etmedik, durdurma amaçlı müdahale ettik" dedi.

"Biz müdahale ettiğimizde arkadaşımızı bıçaklıyordu"

Sanıklardan K.Ç. ise, "Olay yerine gittiğimizde olaya ilk müdahale eden M.A.'nın alnından kan akıyordu. Diğer arkadaşımız da kan kaybediyordu. Çevre güvenliğini aldık. C.Ç., A.T. ve ben bodrum kata indik. 'Polis' diye yüksek sesle uyardık. Kapı açılır açılmaz şahsın büyük bir bıçakla çıktığını gördüm. C.Ç. biber gazı kullandı. Maktul F.D.'ye bıçakla vurdu. Elinden ve yüzünden yaraladı. Yüzümüz biber gazından yanmıştı. Bize de saldırdı, A.T.'ye de saldırdı. Ben ayak hizasına 3 el ateş ettim. Maktul de, arkadaşımız F.D. de yere düştü, aşırı kan kaybediyordu. C.Ç. ile dışarı çıktık. Biz arkadaşımız F.D.'yi hastaneye götüren aracı takip ettik. Öldürme amacıyla silah kullanmadık. Üçüncü ikazda maktul evden direkt bıçakla çıktı. Biz silahla müdahale ettiğimizde A.T.'yi bıçaklıyordu" dedi.

"İkimiz de yaralandık, takviye istiyoruz anonsu geçti"

Sanıklardan A.T., "Olay günü saldırgan şahsa sağlık ekibi müdahale edeceği için bir ekip takviye olarak gitti. Giden ekipte yer alan M.A. 'Her ikimiz de yaralandık, olay yerine takviye' anonsu geçti. Olay yerine intikal ettiğimizde ilk giden ekipten A.T. de elinden ve yüzünden yaralanmıştı. M.A.'nın ambulans ile hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şahsın sorgusuz sualsiz saldırdığını söyledi. Anons geçmek için ailesinden kimlik bilgilerini almak üzere dairesine gittim. Yanımdaki arkadaşlara 'Kapıdan uzak durun' dedim. Dışarı yöneldik, kapının açılma sesini duyduk. Şahıs saldırmaya başladı. F.D. biber gazı sıktı. Maktul eylemi sürdürmeye devam etti. Şahıs arkadaşımız F.D.'ye bıçakla saldırınca copla müdahale ettim. Bana yöneldi, kendimi korudum. Benden de kan akıyordu. Elimi belime götürdüm, şahsı etkisiz hale getirmek için 2-3 el ateş ettim. F.D.'yi yukarı çıkardık, hastaneye gönderdik. Sonra ben de hastaneye gittim. Bizden sonraki olayı bilmiyorum. Olmasaydı iyiydi, bir cana mal oldu. Olayda öldürme kastımız yoktu, kendi canımızın derdine düştük. Kanunların gerektirdiği çerçevede silah kullandık. Toplamda 1,5 dakikalık bir olaydı" diye konuştu.

"Allah'ın sayesinde şehit olacağım dedi"

Maktul İ.T.'nin annesi F.T., "Ben maktulün annesiyim. Oğlum bipolar hastasıydı. Kimseye zararı yoktu, ara sıra atakları olurdu. O gün mutfaktan bıçak almış, 'Biz bunu hastaneye götürelim' dedim kendi kendime. Torunuma, 'Telefon aç, ambulansla gelsin şunu hastaneye götürsünler' dedim. 'Düşmanlar geldi kapıya' dedi. Kapı çalınır çalınmaz saldırmış. Sonraki gelenler bunu yatırmış, bunun da bıçak elindeydi. O ara ağabeyi çıktı önce bıçağı elinden aldı, sonra da içeri soktu. O ara gelen ekip gitti. İçeri gidince yine mutfaktan bıçak aldı. Kapı tekrar çalındı, bu çıktı ne olduysa 2 dakikada oldu. Silah sesleri geldi. Eline kelepçe vurmuşlar, vura vura dışarı çıkardılar. O gün 'Allah'ın sayesinde şehit olacağım' demişti. Şikayetçiyim" dedi.

Maktulün ağabeyi İ.T. ise, "Rahatsızlığını biliyorduk. O gün bıçakla dolaşıyordu. Ben içerideydim, annemler ambulans çağırmış. Kapının açılma sesini duydum kalktım. Polisler yere yatırmış, kardeşimin elinde bıçak vardı. Biri bıçağın olduğu koluna basmış, aynı zamanda bir eliyle copla vurup, diğer eliyle de biber gazı sıkıyordu. Kardeşimin elinden bıçağı aldım. Kucaklayıp zapt ettim ki polis kelepçe mi takacak diye. Sonra yukarı kaçtılar. Geri içeri girdik. Kardeşim o ara tekrar eline bıçak almış. Kapı çaldı, arkasından gittim. İki dakika geçmemişti ki silah sesleri geldi. Kardeşimi gördüm, yukarı çıktım, 'Neden silah sıktınız' dedim. Bir kere yaralanıyorlar, ikinci kez geliyorlar. Hem kendilerinin hem bizlerin canını tehlikeye attılar. Şikayetçiyim" dedi.

Savcı, mütalaasında sanıkların meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta psikolojik bozukluğu olan İ.T. için ailesi ambulans istemiş, iddiaya göre İ.T. adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca polis ekipleri sevk edilmişti. İ.T., sağlık ekiplerine yardım için gelen bekçi F.D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.'yi bıçaklamıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Vurularak etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri ise yaralı emniyet görevlilerini ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. İ.T., kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ