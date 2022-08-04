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15 bin TL'lik malzeme çalan şahıs yakalandı

15 bin TL'lik malzeme çalan şahıs yakalandı

Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL'yi bulan bahçe malzemesi çalan şüpheli yakalandı.

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Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL'yi bulan bahçe malzemesi çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Atalantekke Mahallesi'nde bağ ve bahçeden hırsızlık olayı meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL'yi malzemelerin çalınması üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT Dedektif Timleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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