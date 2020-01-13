3 haftadır devam eden öksürüğünüz varsa

13.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:03

Hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış başlıyor. Kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamların daha sık kullanılması hastalıkların bulaşma riskini de yükseltiyor. Bu noktada en sık rastlanılan hastalıkların başında gelen bronşit vakaları da giderek artıyor.

Bronşit nedir?

Dışarıdan solunum yolu ile alınan havayı alvoel keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yolları olan bronşların, çeşitli nedenlere bağlı olarak enfekte olması durumuna bronşit denir. Bronşite bağlı olarak hava kesecikleri daralmaya başlar bu durumda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. En sık görülen türü akut bronşittir ve genellikle 2 yaş altı küçük çocuklarda görülür. Viral patojenler sebebiyle görülen bronşitin ortaya çıkmasında %50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) etkilidir.

Akut bronşit, genel olarak virüs veya bakteri gibi mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar sebebiyle bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artmasıyla sonuçlanır. Kronik bronşit ise daha sık sigara içmeye bağlı ortaya çıkar. Kronik bronşitte de bronş duvarları kalınlaşır, mukus artar ama akut bronşit kadar kolay iyileşmez.

Bronşit neden olur?

Akut bronşitin oluşmasının en önemli sebebi grip ve nezle gibi soğuk algınlığına neden olan virüslerdir. Viral ve bakteriyel sebeple oluşan akut bronşit bulaşıcıdır. İnfluenza A ve B, parainfluenza, koronavirüs (tip1-3), rinovirüs, respiratuar sinsisyal virüs ve insan metapnömovirus sık karşılaşılan faktörlerdir.

Kronik bronşitin en önemli sebebi ise sigara içmek ve sigara dumanına uzun süre maruz kalmaktır. Aynı zamanda yoğun hava kirliliği olan bölgelerde yaşamak ve kimyasal maddelerle ilgili fabrikalarda çalışmak da önemli risk faktörleridir.

Bronşit belirtileri nelerdir?

Ateş,

Burun tıkanıklığı,

Boğaz ağrısı,

Baş ağrısı,

Yeşil veya sarı balgam,

İştahsızlık,

Soluk almada zorluk çekme,

Nefes alırken hırıltı duyulması

Kronik bronşitte akut bronşitten farklı olarak;

Sürekli yorgun hissetme,

Sürekli tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları,

Nefes darlığı,

Düşük oksijen seviyesine bağlı olarak ciltte mavileşme, morarma.

Ne zaman doktora gidilmeli?

Ateş sürekli devam ediyor ve 5 gündür geçmiyorsa,

Nefes alıp verirken göğüste hırıltı varsa,

Öksürüğün şiddeti çoksa ve balgamlı ise,

Öksürük 3 haftadan beri devam ediyorsa mutlaka uzman bir doktora görünmelisiniz.

Bronşit nasıl tedavi edilir?

Akut bronşit tedavisinde amaç, hastalığın yol açtığı semptomları azaltmak, hastayı rahatlatmak ve hastaya destekleyici bakım uygulamaktır. Hastada oksijen yüzdesinin normale dönmesi ve solunum sıkıntısının giderilmesi için tedaviye bronkadilatatör ajanlarla başlanır. İleri seviyedeki bronşit hastaları için kortikosteroidlerin antienflamatuvar etkisinden yararlanılır.

Kaynak: Bültenler