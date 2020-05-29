2800 rakımlı Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılındı
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2800 rakımlı Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, aralarında simge yerlerden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulucami ve Lalapaşa Camisi'nin de bulunduğu 781 noktada...

2800 rakımlı Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılındı
29.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:32

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, aralarında simge yerlerden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulucami ve Lalapaşa Camisi'nin de bulunduğu 781 noktada cuma namazı kılındı.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Erzurum'da açık alanlar ve cami avlularında cuma namazları kılındı.

Kent genelinde pandemi kurulunca belirlenen 717 cami ve 64 meydanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camilerde binlerce vatandaş saf tuttu.

Kent genelinde hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınan cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler, tedbirler kapsamında kapalı tutuldu.

Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alan, yeşil saha ve cami bahçelerine seccadeleri ile gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı ve dezenfekten solüsyonu sıkıldı.

Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanların ise sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi.

Antrenman sahaları cuma namazı için vatandaşlarla doldu

Palandöken Kayak Merkezi eteklerindeki 2800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de antrenman sahalarında oluşturulan sosyal mesafe çizgilerine göre cemaatle namaz kılındı. Kamp merkezindeki 5 antrenman sahasının büyük bir kısmı cuma namazı için gelen vatandaşlarca dolduruldu.

Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camisi'ni bünyesinde bulunduran Yakutiye Kente Meydanı'na sembolik mihrap ve mimber yerleştirilerek cuma namazı kılındı.

Kentte tarihi yapılardan olan Çifte Minareli Medrese, Ulucami ve Erzurum Kalesi'nin bir arada bulunduğu meydanda da çok sayıda kişi birlikte saf tuttu.

Ayrıca kentte Narmanlı Cami ve atletizm pistinde de cuma namazı için insanlar bir araya geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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