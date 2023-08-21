Kırşehir'de Yangın: 3 Daire ve Spotcu Dükkanında 50 Yatak Yandı

Kırşehir'de çıkan yangın, yatak deposu ve apartmana sıçradı. Yangında 3 daire ve spotcu dükkanındaki yaklaşık 50 yatak yandı. Yangın, akşam saatlerinde Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kırşehir'de otluk alanda çıkan yangın, yatak deposu ve apartmana sıçradı. Yangında 3 daire ve spotcu dükkanındaki yaklaşık 50 yatak yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeci Sitesi yanındaki boş arazide kuru otların tutuşması ile çıkan yangın Bahçeci Sitesi'nde bulunan spotcuya ait yatak deposuna ve bir apartmana sıçradı. Alevlerin büyümesiyle mahallede bulunan vatandaşlar sokağa döküldü.

Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken, apartmanın 3 dairesi ve spotcu dükkanındaki yaklaşık 50 yatak yandı. Alevlerin tüm binayı sarmadan söndürülmesi facianın önüne geçti. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın alanında tedbir alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRŞEHİR