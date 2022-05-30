Ayasofya Medresesi'nde "Posterist" Poster Sergisi açıldı - Haberler

- Ayasofya Medresesi'nde "Posterist" Poster Sergisi açıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız : "Gençlerle daha çok işbirliği yapmak konusundaki arzumu ve isteğimi belirtmek isterim"

İSTANBUL - Ayasofya Medresesi'nde "Posterist" Poster Sergisi açıldı. Sergi açılışına konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız : "Gençlerle daha çok işbirliği yapmak konusundaki arzumu ve isteğimi belirtmek isterim" dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü tarafından "İnsan İnsana Benzemez" konseptiyle "Ayrımsız" başlığı adı altında "Posterist" poster sergisi ziyaretçilere açıldı. Ayasofya Medresesi'nde açılan sergiye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Nesiller arasında anlayış farkının olduğuna vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Hakikaten anlamakla, anlatmak arasında ve anlamak arasında ciddi bir bağ ve ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bazen nesil farkı diyoruz, bazen kültür farkı diyoruz, bazen jenerasyon diyoruz. Ama aynı dönemde yaşayanların, aynı çağda yaşayanların dahi birbirlerini anlamakta özellikle teknolojik, sürecin getirdiklerini hesaba kattığımızda ama genç arkadaşlarımız, ayrımsız temasıyla bugün huzura getirdiler. Özellikle akademinin gücü Beyoğlu gibi kültür, sanat, turizmle beraber 25 üniversitenin de bir şekilde bağlantılı olduğu ilçemiz. Bu anlamda üniversitelerimiz ile daha çok işbirliği yapmak, gençlerle daha çok işbirliği yapmak konusundaki arzumu ve isteğimi belirtmek isterim" dedi.

"Posterler bir kez daha anlam kazanacak, mekanlar anlam kazanacak"

Poster sergisinin açılmasına öncelik eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Refika Zedeli, "Ayasofya ve Sultanahmet, farklı kültürlerin bir araya geldiği, kendine has dokusuyla adeta Türkiye'nin minyatürü gibi böyle bir dokuda, böyle bir atmosferde sergimizi gerçekleştirmekten çok mutluyum. İkinci olarak da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisinde 23 Haziran'da tekrar sergimizi geliştireceğiz. ve bu sergi ile beraber inanıyoruz ki posterleri ziyaret eden ziyaretçilerin etkileşimi ile posterler bir kez daha anlam kazanacak, mekanlar anlam kazanacak" şeklinde konuştu.

"Ayasofya Cami'ye çevrilince inşa edilen ilk bina yine medrese"

Ayasofya Medresesinin önemine değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Burada sergi açmak son derece önemli. Çünkü burası bir eğitim kurumu. İstanbul'daki ilk eğitim kurumumuz burası. Müslümanların ilk eğitim kurumu çok şükür Ayasofya Camiye çevrilince yapılan ilk bina medrese. Ne yazık ki müzeye çevrilince yıkılan ilk bina medrese, çok şükür Ayasofya Cami'ye çevrilince inşa edilen ilk bina yine medrese. Yine çok şükür bizim de tuzumuz oldu. Bir eğitim kurumu olarak buranın devamlılığı sağlandı" cümlelerini kullandı.

Çağdaş poster anlayışının önemine dikkat çeken Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, "Poster onların tartışa durdukları, güzel ile faydalının Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bir şiiri vardır, tutarlılığını tartışmıyorum ama orada der ki ben güzele, güzel demem güzel faydalı olmalı. Güzel faydalı olmalı mıdır? Güzelin bizzat faydalı güzel olması onun zaten kendiliğinden getirir mi? Bunlara hiçi girmiyorum. Ama çağdaş poster anlayışını, çağdaş poster uygulamalarını ve bunun da sanat olarak icra etmeyi kendiliğinden kavramın bünyesinde toplayarak pratikte özel bir alan oluşturduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi, posterlerin gezilmesi ile sona erdi.