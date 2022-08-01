Kırşehir yerel haberleri... Kırşehir Belediyesi, Medrese Mahallesi'nde Yol Çalışmalarına Başladı

Kırşehir Belediyesi, Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı'nda yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.

Devam eden yol, asfalt, kaldırım ve sert zemin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Biz, sene başında da ifade ettiğimiz gibi bahar yaz aylarının başlamasıyla birlikte yol, asfalt, kaldırım ve sert zemin çalışmalarımızı hızlandırdık. Amacımız, Kırşehirli hemşehrilerimize daha çağdaş ve daha yaşanılır bir Kırşehir oluşturmak. Bunu da yine sevgili hemşehrilerimizden aldığımız destekle yapıyoruz.

Eski Buğday Pazarı civarındaki yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, Yenice Mahallesi Kapıcı Camii Arkası 175. ve 176. Sokaklardaki asfalt çalışması da sona erdi. Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki sert zemin çalışmasını takiben Pazar Yeri'nden Terme Hotel'e kadar; oradan da Dinekbağı Köprüsü'ne kadar uzanan alanda hemzemin otopark, yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta içinde Nasuhdede Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü civarı yol çalışmalarımızı da başlattık.

Cumartesi günü itibariyle ise Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı'nda trafiğin akışını da kesintiye uğratmadan kaldırım ve sert zemin çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Buradaki hazırlık çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayıp asfalt serimini gerçekleştireceğiz.

Mahalle ve cadde çalışmalarımız öncesinde ve sırasında gerek esnafımızla gerekse de mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle sürekli istişarede bulunuyoruz. Halkımızın beklentileri bizler için çok önemli ve biz de onların beklenti ve önerilerini dikkate alıyoruz. Göreve geldiğimizde hemşehrilerimize bir söz verdik ve bu sözümüzü yerine getirmek için de tüm ekibimizle birlikte bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız devam edecek."