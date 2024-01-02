Kocasinan Belediyesi Hoca Hasan Medresesi'ni Kültür Mekanı Haline Getirecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, istimlak çalışmaları devam eden 8 asırlık Hoca Hasan Medresesi'ni kentin kültür mekanlarından biri haline getireceklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçe sınırlarındaki Hoca Hasan Medresesi'nin kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Hoca Hasan tarafından 1193 yılında yaptırılan Hoca Hasan Medresesi'ni restore edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Gençlerimizin buraya gelip, kitap okuyabileceği ve ders çalışacağı bir mekan olacak. Medreseyi çalışmalarımızla aslına uygun restore ederek, günümüze kazandıracağız. Tarihi değerlerimizi korumak geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.