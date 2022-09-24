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Emekli Müftü vefat etti

Yerel Haberler

Emekli Müftü vefat etti

Malatya eski Müftülerinden Feyyaz Yaşar yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti1933 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğan Yaşar, medrese tahsilinden sonra devrinin büyük alimlerinden dersler ile icazet aldı.

Malatya eski Müftülerinden Feyyaz Yaşar yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat etti

1933 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğan Yaşar, medrese tahsilinden sonra devrinin büyük alimlerinden dersler ile icazet aldı. Vaizlik görevini ifa ederken aynı zamanda yüksek öğrenimini de tamamlayarak müftü olmaya hak kazanan Yaşar, sırası ile Tekirdağ, Gaziantep ve Kayseri'de il müftülüğü yaptıktan sonra Malatya İl Müftülüğüne atanıp 1986-1998 yıları arasında Malatya Müftüsü olarak görev yaptı. 1998 yılında emekli olunca Malatya'da yaşamına devam eden Yaşar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva danışma kurulu üyesi olarak hizmetini uzun yıllar sürdürdü. Yaşar, kütüphanesini de sağlığında İnönü Üniversitesi'ne bağışlamıştı.

3'ü erkek, 2'si kız beş çocuk babası olan Yaşar, bugün saat 14.00'de Malatya Yeşiltepe şehir mezarlığında kılınacak namazdan sonra defin edilecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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