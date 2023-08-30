Irak'taki Biyare Medresesi İslami ilimlerin öğrenildiği bir merkez olarak faaliyetlerine devam ediyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Biyare Medresesi, 1885 yılında kurulmuş ve hala çevre ülkelerden birçok kişiye İslami ilimler öğretmektedir. Medrese, nadide kitaplara ev sahipliği yapmakta ve yaklaşık 80 öğrenciye İslam ve şeriat eğitimi vermektedir.

Irak'ın Süleymaniye kentinde 1885 yılında kurulan ve Osmanlı Padişahı'nın Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini hediye ettiği Biyare Medresesi, hala çevre ülkelerden onlarca kişinin İslami ilimler öğrendiği bir merkez olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Biyare Medresesi, Süleymaniye'de 138 yıl önce "Şeyh Ömer" olarak tanınan Ömer Ziyaaddin tarafından kuruldu.

Her dönem Irak'ın yanı sıra komşu ülkelerden de öğrenci ve ziyaretçilerin olduğu medrese, bünyesindeki kütüphanede nadide kitaplara da ev sahipliği yapıyor.

80 öğrenci İslami eğitim alıyor

Biyare Medresesi Cuma muezzinlerinden Seyif Gafur Şeyh Ahmed Ebabeyl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medresenin, Hawraman şeyhleri tarafından "Allah rızası için, İslami ilimlerin ve şeriatın öğrenilmesi için" inşa edildiğini söyledi.

Ebabeyl, "Bu medresede yaklaşık 80 öğrenci İslam ve şeriat eğitimi alıyor ve akabinde imamlık icazetine hak kazanıyorlar." dedi.

Hayırseverlerin buraya hizmet ettiğini ve medresedekilerin günlük iaşelerini karşıladıklarını aktaran Ebabeyl, "Bu medresenin bir bölümü cami. Bu nedenle camide oturmak, yemek, konuşmak ve uyumak doğru bir şey değil. Bu nedenle medrese camiden taşla ayrılmış ve bu şekilde buna mani olunmuştur." diye konuştu.

Bir öğrencinin yetişmesi 9 yılı bulabilir

Müdderis Molla Mahmut da burada daha önce de Hawraman şeyhlerinin ilim ve eğitim hizmetinde bulunduklarını, bunlardan biri olan Molla Abdulkerim Müdderis'in geçmişte Irak Müftülüğü yaptığını belirtti.

Eskiden bölgede birçok medresede icazetlerin buradan yetişen müderrislerce verildiğini anlatan Mahmut, "Bir Osmanlı Padişahı da bu medreseye Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini vermiş. Hala burada muhafaza ediliyor. Burada öğrencilere İslami ilimler ve akli ilimler de öğretiliyor." ifadelerini kullandı.

Medresenin aynı zamanda onlarca şiir ve ilim erbabı yetiştirdiğini aktaran Mahmut, içinde bulundurduğu kütüphanede de nadide eserler yer aldığını vurguladı.

Medresede görevli Molla Ömer de verilen derslere ilişkin, şunları söyledi:

"Buradaki dersler yıllık değil. Öğrenciler bu verdiğimiz ders ve ilimleri öğrenene kadar süreç devam ediyor. 7-9 yıl gibi bir süre bile gerekebilir. Öğrenciler yeterli seviyeye gelebilsin ve tüm İslami ilimlere vakıf olsun."