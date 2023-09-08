Samsun'da Eğlence Merkezi Önünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.