Samsun'da Eğlence Merkezi Önünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki eğlence merkezinin önünde B.Ö. ile K.B. tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ö, K.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı K.B. hastaneye kaldırılırken, polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa