AK Partili Ünsal: 'Kırşehir'i perişan etmeye hakkınız yok'

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

İl Başkanı Seher Ünsal, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioglu tarafından projelerin yerine getirilmediğini söyledi. Ünsal, "Şehrimiz; son 3 yıldır basiretsiz, sorumsuz ve beceriksiz belediye ekibi ile hizmet alamamakta, geçmiş dönemde AK belediyeciliğin yaptığı hizmetler dahi ziyan olmaktadır" dedi. Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarında kaldırım ve asfalt çalışmasını yapan belediye ekiplerinin ağaçlara zarar verdiğini anlatan Ünsal açıklamasında; "Belediye seçimleri öncesinde tüm seçim çalışmalarınızda Kırşehir'in yeşilden mahrum bırakıldığını anlatıp, 'yeşil Kırşehir olacak' dediniz. Ancak şimdi bu anlayıştan vazgeçip, yeşil olan yerleri betonlaştırıyorsunuz. Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi üzerinde yer alan ağaçları öyle bir budamışsınız ki şehirde ne gölge kaldı, ne de ağaçlık. Şehrimiz o yeşil düşmanlığın şokunu atlatamadan yeni bir şok daha yaşadı. Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarında kaldırım ve asfalt çalışması yapılan bölgede ağaçların köklerine beton dökülmüş" diye konuştu.

Millet Bahçesi projesine engel olundu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, belediye yöneticilerinin Millet Bahçesi projesine de engel olduğunu şöyle anlattı; "Tam 18 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kırşehir'e geldiğinde Millet Bahçesi yapmak üzere Karayolları Kırşehir Şube Şefliğinden belediyeye geçen araziyi istemiştik ve Ekicioğlu reddetmişti. O alanı sosyal tesis yapacaklarını söyleyen belediye, şimdilerde orasını atık toplama ve belediye araç garajı olarak kullanıyor. Birçok resmi kurumun ve özellikle hastanenin olduğu bölgedeki o arazinin Millet Bahçesi olarak değerlendirilip şehrin yeşil, doğa ve temiz hava ihtiyacını karşılamak istemiştik. Kırşehir Belediyesi o zaman da karşı çıkmıştı, üzerinden 18 ay geçti bugün de yine karşı çıkıyor. Şehrimiz, son 3 yıldır basiretsiz, sorumsuz ve beceriksiz belediye ekibi yüzünden hizmet alamamakta, mevcutta bulunan hizmetler de bir taraftan zarara uğramaktadır.

Çoğu gitti azı kaldı. Kırşehir tekrar AK Belediyecilik anlayışı ile eski günlerine kavuşacaktır." - KIRŞEHİR