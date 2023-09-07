AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirnespor, Bedesten Çarşısı ve Medrese Ali Bey Mahallesi'ni ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnaf, kurum ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İba, ziyaret programı kapsamında Edirnespor, Bedesten Çarşısı ve Medrese Ali Bey Mahallesi'ni ziyaret etti.

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen İba, yeni sezonda takıma başarı diledi.

Ziyaret programına Bedesten Çarşısı'yla devam eden İba, esnafın öneri ve taleplerini dinledi.

Bedesten Çarşısı Dernek Başkanı Hakan Fındıklı'dan bilgiler alan İba, "Hak ettiğimiz Edirne için tek tek tüm hemşerilerimizi dinlemek, her birinin sözüne kulak vermek ve hayallerine destek olmak en büyük hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

İba, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vatandaşların kentle ilgili önerilerini dinleyen İba, "Bizlere, kapıları gibi kalplerini de açan, samimiyet ve gönül bağı ile bağlı olduğumuz hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.