Sivas'ta 752 Yıllık Gök Medrese Müze Olarak Hizmete Girdi

SİVAS'ta ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan 752 yıllık Gök Medrese müze olarak hizmete girerken, üniversitelilere de ders mekanı olacak.

Kentte, ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan ve Selçuklu döneminde 1271 yılında inşa edilen Gök Medrese'nin 2006'da başlanılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak Vakıf Müzesi olarak mayıs ayında ziyarete açıldı. Gök Medrese Vakıf Müzesi'ni, aylık ortalama 20 bin kişi ziyaret etmeye başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yapılan protokolle de Gök Medrese'de aslına uygun olarak çeşitli bölüm derslerinin verilmesine imkan tanındı. Medrese, üniversite öğrencilerine de ders mekanı olacak.

Gök Medrese'nin üniversite öğrencilerine de kapılarının açık olduğunu belirten Karaca, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'yle de yaptığımız görüşmelerde bir protokolle, geçmişte medresede okutulan derslerin tekrar okutulması fırsatını verdik, Örneğin; edebiyat, şiir, Arapça, mantık, matematik, mimari gibi derslerde üniversitemizden kim müracaat ederse öğrencilere hafızalarında kalacak bir ders anısı olacak şekilde de atölyeler açtık. İsteyen gelip, burada dersini işleyebilecek. Burası, canlı ve yaşayan bir müze olsun istiyoruz. Burada yine fonksiyon verilecek çeşitli şeyler, düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Örneğin; yaz akşamlarında şiir geceleri yapılabilir, musiki hazırlığı yapılabilir, yine gün içerisinde belli saatlerde diyelim ki; ebru sanatı ve hat sanatı gibi sanatların da icra edilmesine imkan tanınabilir. Şimdiden binlerce ziyaretçimizin olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. Ziyaretçiler ise Gök Medrese'yi çok güzel bulduklarını belirterek, tarihi ve kültürel açıdan bu tip eserlerin korunması gerektiğini söyledi.