Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor - Haberler

SİVAS (İHA) - Türkiye'de tek, bu teknoloji zamanda yolculuk yaptırıyor

Sivas Gök Medrese 'de Türkiye'de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler zamanda yolculuğa çıkıyor

SİVAS Sivas Gök Medrese 'de Türkiye'de ilk kez bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi sayesinde ziyaretçiler zamanda yolculuğa çıkıyor.

Sivas Gök Medrese uzun yıllar süren restorasyonun ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Gök Medrese Vakıf Müzesi içersin de ki eserler ziyaretçilerine baştan aşağıya son teknoloji sistemlerle tanıtılıyor. Bu sistemlerin en önemlilerinden bir tanesi olan Hololens teknolojisi,bu teknoloji Türkiye'de sadece Sivas Gök Medrese Vakıf Müzesinde hizmet veriyor. Hololens gözlüğü takan ziyaretçiler, medresede eserlerin sergilendiği oda girişlerinde ki QR kodu gözlüğe okutarak 749 yıllık zaman yolculuğuna başlıyor. Çıkılan zaman yolculuğunda mescitte namaz kılan insanlar, derslikte ve yatakhanede öğrenci görüntüleri ile sergideki eserlerin zenginliğine şahit oluyor. Yabancı turistler de gözlüklerdeki çeşitli yabancı dil seçeneği sayesinde rehbere ihtiyaç duymadan müze gezisini tamamlayabiliyorlar.

"Medresede sergilenen yaklaşık 76 tane eseri inceleye biliyorlar"

Hololens teknolojisi hakkında bilgi veren Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, " Gök Medrese Vakıf Müzesi barındırdığı unsurlar anlamında bazı ilkleri bünyesinde bulunduruyor. Türkiye'de ilk defa bir müzede kullanılan Hololens teknolojisi bu müzede kullanılıyor. Yapıyı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar takmış oldukları Hololens gözlükleriyle yapı hakkında ve Anadolu Selçuklu kültür mirasının pek çok örneğine sahip olabiliyor. Gözlüğü takan ziyaretçiler medrese içerisinde bulunan kare kodları okutturdukları takdirde medresede sergilenen yaklaşık 76 tane eseri inceleye biliyorlar. Bu eserler hakkında bilgilere ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda dönemin yatılı medrese sistemi hakkında, eğitim sistemi hakkında verilere ulaşabiliyor" dedi.

"Güzel bir seyahate çıkabiliyorlar"

Müze ziyaretçilerinin bu teknolojiyle tarihi yolculuk yapacağını belirten Budaktaş, " Müzenin çeşitli birimlerindeki hologlar görüntüleriyle namaz kılan insan görüntülerine, abdest alan insan görüntülerine ya da o dönemde medresede eğitim gören öğrencilerin hologram görüntülerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda bu görüntüler sesle de destekleniyor. Medrese içerisindeki dönemin öğrenci hücreleri bugün sergi salonları olarak düzenlenmiş ve odalardaki otomatik kapılar ziyaretçilerin hareketiyle birlikte otomatik sensörlü açılıp kapanıyor. İkinci katındaki birimlere de parmak iziyle girilip çıkılabiliyor. Hololens gözlüğüyle birlikte yapı içerisindeki görselleri üç boyutlu olarak görme fırsatına sahip ziyaretçiler. Gözlüğün teknolojisi sayesinde ellerini kullanarak yapıları üç boyutlu tarayabiliyorlar, güzel bir seyahate çıkabiliyorlar" dedi.