SAMSUN (İHA) - Tarihle buluşma projesi: Saathane

Demir: "Samsun Saathane Meydanı'na yeniden kavuşuyor"

SAMSUN - Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı'ndaki çalışmalar hızla sürüyor. Yüzde 70'i tamamlanan projeyi "Tarihle buluşma projesi" olarak değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimiz Saathane Meydanı'na yeniden kavuşuyor" dedi.

Saathane Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projeyle yeniden eski cazibesine kavuşuyor. Mimarisi ve kent dokusuyla, içinde barındırdığı Taşhan, Medrese Cami ve Şifa Hamamı ile kentin cazibe merkezlerinden biri olan ve yeni konseptiyle turizme kazandırılacak Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Projeyi çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar da bölgenin harika bir meydana dönüşmesine tanıklık ettiklerini dile getirdi. Proje kapsamında Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve Saat Kulesi aslına uygun yeniden restore edildi. 2.ve 3.etap kapsamında iş yerlerinin inşası ise devam ediyor. Tarihi dokuya uyumlu şekilde tasarlanan iş yerleri meydanın hareketliliğini artıracak. Ticaretin can damarı olan bu meydan tamamlandığında turizmde de isminden daha fazla söz ettirecek.

Tarihi dokuyu ön plana çıkaracak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Projenin yüzde 70'i tamamlandı. Yıl sonuna kadar hizmete açmayı planlıyoruz. Özellikle TEKNOFEST için Samsun'a gelen vatandaşlarımız buradaki turistik dükkanlardan alışverişlerini yapıp bu meydanda güzel vakit geçirecekler" diye konuştu.

Saathane Meydanı'nın tarihi kimliğine kavuştuğunu söyleyen Başkan Demir, "Samsun denilince Saathane, Subaşı, Mecidiye, Çiftlik akla gelir. Özellikle Saathane ilk akla gelen mekanlardan biri. Osmanlı'nın son dönemlerinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında burası en etkin kullanılan bir meydandı. Ancak sonraları burası köhne bir alana dönüştü. Biz tüm eski projelere, bilgilere ulaştık. Burayı Taşhanı, camisiyle eski kimliğine kavuşturmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Samsun, Saathane Meydanı'na Yeniden Kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

"Burası tarihi bir hazine" diyen Başkan Mustafa Demir açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sultan 2.Abdülhamit'in tahta çıkışının anısına 1887 yılında yaptırdığı Saat Kulesi ve çevresinde şekillenen proje kapsamında 15. yüzyıl eseri Şifa Hamamı, Osmanlı mimarisinin 15. yüzyıla ait tek sivil örneği Taşhan, 1803 yılında hizmete açılan medrese ve cami ile burası kentin cazibe noktası olacak.