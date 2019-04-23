23 Nisan Çocuk Bayramı: Afgan Çocukların Barış Umudu Azalıyor

23 Nisan Çocuk Bayramı: Afgan Çocukların Barış Umudu Azalıyor

Afganistan'da çocuk kaçakcılığı, istismar ve çocuk ölümleri artış gösteriyor. Güvenlik sorunu, fakirlik ve göçler çocukların umudunu her gün biraz daha azaltıyor.

23 Nisan Çocuk Bayramı: Afgan Çocukların Barış Umudu Azalıyor

Afganistan'daki savaş, her zaman olduğu gibi en yıkıcı etkilerini yine çocuklar üzerinde gösteriyor. Barışa hasret küçük dünyaları ve gelecekleri çalınan çocukların durumu günden güne kötüleşiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından şubat ayında yayımlanan bir rapora göre, geçen yıl Afganistan'daki savaşta en az 927 çocuk hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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