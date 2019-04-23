23 Nisan Çocuk Bayramı: Afgan Çocukların Barış Umudu Azalıyor
Afganistan'da çocuk kaçakcılığı, istismar ve çocuk ölümleri artış gösteriyor. Güvenlik sorunu, fakirlik ve göçler çocukların umudunu her gün biraz daha azaltıyor.
Afganistan'daki savaş, her zaman olduğu gibi en yıkıcı etkilerini yine çocuklar üzerinde gösteriyor. Barışa hasret küçük dünyaları ve gelecekleri çalınan çocukların durumu günden güne kötüleşiyor.
Birleşmiş Milletler tarafından şubat ayında yayımlanan bir rapora göre, geçen yıl Afganistan'daki savaşta en az 927 çocuk hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com