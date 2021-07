2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

Eğitim Bilimleri Enstisüsü Doktora ve Yüksek Lisans Öğrenci Alım İlanı2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Enstitümüzün kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına T. C. Uyruklu Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

Eğitim Bilimleri Enstisüsü Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci alımı ilan metni

2021-2022 GÜZ YARIYILI T. C. UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLAN METNİ için Tıklayınız.

ONLİNE BAŞVURU LİNKİ (02 Ağustos 2021 tarihinde aktif olacaktır. )

2021-2022 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ İLAN METNİ için

Tıklayınız. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Uluslararası Öğrenciler için Lisansüstü Eğitim Başvuru Duyurusu/ Announcement for the Applications of International Students to the Graduate School of Social Sciences

2021-2022 GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İLAN METNİ için Tıklayınız.

ONLINE BAŞVURU LİNKİ için Tıklayınız.

Click here for the 2021-2022 FALL SEMESTER INTERNATIONAL STUDENT ANNOUNCEMENT TEXT.

Click here for the ONLINE APPLICATION LINK.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü T. C. Uyruklu Öğrenci Alım ve Yatay Geçiş ile Öğrenci Alım İlanı

2021-2022 Güz YARIYILI T. C. UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLAN METNİ için Tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Başvurular online yapılacaktır. Bir aday, en fazla iki farklı adlı lisansüstü programa başvurabilir. Adaylar başvuru aşamasında yaptıkları tercih önceliklerine göre, ilk (1. ) tercihlerinden başlayarak, ve ilan edilen kontenjan sınırları içinde yerleştirileceklerdir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi 19 Ağustos . 2021 tarihi saat 17: 30'dan sonra web sayfasında yayınlanacaktır.

T. C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ONLINE BAŞVURU LİNKİ (2 Ağustos 2021 tarihinde aktif olacaktır. )

2020-2021 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ İLAN METNİ için Tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uluslararası Öğrenciler Lisansüstü Eğitim Başvuru Tarihleri, Başvuru Şartları ve Kontenjanları

Click for English Ad Text...

İlan Metni İçin Tıklayınız...

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ONLİNE BAŞVURU LİNKİ (Online Application Link) (will be activated for the application on the dates of August 2 - 13, 2021

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları

T. C. Uyruklu Öğrenci Kontenjanları İlan Metni için lütfen tıklayınız (Online Başvuru Linki 02-13 Ağustos 2021 tarihlerinde aktif olacaktır) Uluslararası Öğrenci Kontenjanları İlan Metni için tıklayınız (Online Başvuru Linki 02-13 Ağustos 2021 tarihlerinde aktif olacaktır) Yatay Geçiş Kontenjanları İlan Metni için lütfen tıklayınız (Başvurular 02-13 Ağustos 2021 tarihlerinde elden yapılacaktır) Mesai saatlerinde (hafta içi 08. 30-17. 30 saatleri arasında) +90 252 211 5009 7/24 iletişim kanalları sagbil@mu. edu. tr İnstagram: @sagbilmuedutr Telegram:/msku_sabe_ogrenci_alimlari

