20 Ağustos 2019 Haberleri
20 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
21.08.2019 00:18
- Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik maçı Slavia Prag kazandı!
- Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü
- İrlanda'da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı: Başörtüsünü çıkarıp, yumurta attılar
- Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuştu: Siyasi değil
- Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile el sıkıştı!
- Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
- Cani adam kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
- Ankara beşik gibi sallanıyor! Mamak'tan sonra bir deprem de Kazan'da oldu
- Husumetli aileler düğün salonunda kavga etti: 9 yaralı
- Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!
- Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!
- Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti
- Beşiktaş, Cenk Tosun ve Yevhen Konoplyanka ile anlaştı!
- CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi
- Başakşehir, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un sözleşmesini uzattı!
- Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Fiorentina, Nagatomo'yu transfer etmek istiyor!
- 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
- Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor
- Inter, Emre Belözoğlu'nun Lazio'ya attığı golü paylaştı!
- Cumhurbaşkanlığından Suriyelilerin kurduğu hayatları anlatan belgesel
- Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık
- Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı
- Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti
- Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar
- İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi
- Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi
- Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi
- Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı
- CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia
- İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı
- İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek
- Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Diego Laxalt'tan kötü haber!
- Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, lüks teknelerinde tatil yapıyor
- İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi
- Anadolu Efes'te Moerman 14 hafta yok!
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Kayyum halkın iradesine saygısızlıktır' yorumlarına tepki
- Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?
- Emrah'ın şarkısını okuduğu için klibi kaldırtılan Banu Parlak: Tehdit edildim!