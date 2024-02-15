Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı: İşimin gereğini yaparım

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'la 18 Şubat Pazar günü oynayacakları mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

"PLANLARIMIZI YAPTIK"

Galatasaray'a karşı hazırlandıklarını söyleyen Beleözoğlu, "Ligde her maç zorlu ama büyük maçların kendi içinde daha da zorluklar var. Ligde aşağısı başka türlü, yukarı başka türlü. Bizim de ligdeki konumumuzu belirlemesi açısından önemli bir maç. Organizasyonumuza bağlı kalmamız lazım. Geçen senenin şampiyonuyla karşılaşacağız. Biz de planlarımızı yaptık. 5 maçlık cezamızdan sonra taraftarımızla ilk lig maçımız olacak. Kolay bir maç değil. Galatasaray maçını özel kılmak ve seyircimizle birleştiğimiz ortamı mutlu şekilde sonlandırmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek planlarımız var. İnşallah uygulamada da sıkıntı olmaz ve kazanan da biz oluruz." dedi.

"İŞİMİN GEREĞİNİ YAPARIM"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendisi için çok değerli bir isim olduğunu aktaran Belözoğlu, "İşimin gereğini, rakibim kim olursa olsun yaparım. Okan hoca da hırslı ve motivasyonu yüksek bir kişi. Beraber futbol oynadık. O da kulübünün başarısı için her şeyi yaptı. Bugün Ankaragücü'nün başarısı benim için her şeyden önemli." diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYAN BİR ANKARAGÜCÜ OLACAK"

Fenerbahçe ve Galatasaray maçları hakkında da konuşan genç antrenör, "Açık ara ligin üstünde iki takım ve kadro var. Puanlara da baktığımızda bu net bir şekilde ortada. Keyifli olacak. Bu maçların kıymetini oyuncular bilir. Sahada olduğu kadar camiamızın da taraftarın da bu maçlara hazırlanması gerekiyor. Sahaya oyuncularımızı hazırlayacağız, taraftarımızın da bize destek olması gerekiyor. İnşallah, Galatasaray maçı da Fenerbahçe maçını motive edecek şekilde biter. Kupada da hedeflerimiz var. Kulübümüzün bu konuda mirası var. Rakiplerin isimlerinden bağımsız, kazanmak için oynayan bir Ankaragücü sahada olacak" dedi.