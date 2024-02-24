Emre Belözoğlu: Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ankaragücü taraftarı da, camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Başkanımla konuşup, bu akşam gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ