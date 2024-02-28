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Emre Belözoğlu'ndan maç sonu edilen küfürlere yanıt: Söyleyecek bir şey yok

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.

"BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Karşılaşma hakkında konuşan Belözoğlu, "Biz ligde son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bizim adımıza kötü bir senaryo vardı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Tek maçın avantaj olabileceğini düşünüyordum. En büyük pay, oyuncu arkadaşlarımın. Çok hak etmediğimiz maçlar da kaybettik. Bugün karşılığını aldık. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum, emeklerine sağlık" dedi.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Mücadelenin sonunda Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına da değinen genç teknik adam, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Motto Premium:

Bizdeki futbol anlayışı kadar berbat bir durum yok.yenecek kardeşim,nıye oynuyor bu ınsanlar,kazanmak ıcın herkes evıne ekmek goturuyor,yeneni niyi alkışlamıyonuz..

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süleyman koç:

gs taraftarı seni zamanında gerçek manada benimsemişti, hayal kırıklığı yarattın...oysa fener camiası seni hiç birzaman bir fenerli oalrak görmedi sadece yetenekli olduğun için, çıkar sevgisiydi.. buda ispatı

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