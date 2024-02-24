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Kayserispor maçını da kaybeden Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

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İlk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3-2 yenilen Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, yenilginin ardından yaptığı basın toplantısında istifa sinyali verdi.

"BAŞKANLA KONUŞUP GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Ankaragücü taraftarı da, camiası da bunu hak etmiyor. Bugün onlara yaşattığımızı hak etmiyor. Başkanımla konuşup, bu akşam gereğini yapacağım"dedi. Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen 43 yaşındaki hocanın o sözleri istifa edeceği şeklinde yorumlandı.

Kayserispor maçını da kaybeden Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

5 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİLER

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini de aldı.

İşte Ankaragücü'nün son 5 maçı;

  • Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü
  • Ankaragücü 0-0 Sivasspor
  • Konyaspor 1-0 Ankaragücü
  • Ankaragücü 0-3 Galatasaray
  • Kayserispor 3-2 Ankaragücü
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü Kayserispor Futbol Spor Haberler

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