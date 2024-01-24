Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Mke Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

4 MAÇTIR KAYBETMİYORLAR

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61. dakikada Federico Macheda kaydetti. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ankaragücü söz konusu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Galip gelen MKE Ankaragücü puanını 28'e çıkardı. Karagümrük ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynayacak. Karagümrük ise Rizespor ile mücadele edecek.